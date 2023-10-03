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TRT Haber 03.10.2023 07:40

RTÜK'ten Ayşenur Arslan'ın sözlerine inceleme

RTÜK, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin skandal ifadeler üzerine Halk Tv ve Ayşenur Arslan hakkında inceleme başlattı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, incelemeye konu olan yayına "Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

RTÜK'ten Ayşenur Arslan'ın sözlerine inceleme

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Ayşenur Arslan'ın bir televizyon kanalında yayınlanan programında Ankara'da gerçekleşen terör eylemi ile ilgili yorumları nedeniyle kanal ve Arslan hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Ebubekir Şahin, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Arslan televizyon yayınında, saldırıya katılan terörist hakkında “Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız Her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Ankara’da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek ‘Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani...’” şeklinde konuşmuştu.

Ankara'da bombalı saldırı girişimi
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RTÜK Terör Saldırısı
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