Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali hayatını kaybetti.

80 yaşında vefat eden Edibali'nin cenaze namazı, öğle namazını müteakiben Hacı Bayram Camii'nde kılındı.

Cenaze namazına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve partililer katıldı.

TBMM'deki törene çok sayıda siyasetçi katıldı

Cenaze namazının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Devlet Töreni düzenlendi. Törene katılım yüksekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile çok sayıda siyasetçi törendeydi.

Edibali'nin naaşı, defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Bugün Marmara İlahiyat Camii'nde kılınacak namazın ardından Aykut Edibali Üsküdar'daki Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.

Aykut Edibali kimdir?

Aykut Edibali siyaset hayatına Islahatçı Demokrasi Partisi'ni kurarak başladı.

Yeniden Milli Mücadele Hareketi ve Millet Partisi'nin Genel Başkanı oldu.

19'uncu dönemde Kayseri milletvekili olarak Meclis'e giren

Aykut Edibali, evli ve altı çocuk babasıydı.