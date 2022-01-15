Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, Ankara'da 80 yaşında vefat etti.

Edibali için bugün Hacı Bayram Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

Daha sonra saat 15.00'te Meclis'te Devlet Töreni düzenlenecek. Edibali'nin naaşı, yarın Marmara İlahiyat Camisinde öğle namazından sonra Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığına defnedilecek.

Aykut Edibali'nin vefatı nedeniyle taziye mesağı yayımlayan Meclis Başkanı Şentop, "Yeniden Milli Mücadele isimli hareketiyle siyasi tarihimizde yer alan ve en son Millet Partisi Genel Başkanı olan merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan de Edibali'nin ömrünün inandığı dava yolunda mücadeleyle geçtiğini belirtti.