Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Plan ve Programlar Genel Müdürlüğüne Osman Nuri Erdem, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğüne Esra Güler, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğüne Nebi Çelik, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Aydın, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Çağatay Emrah Öngüt atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe, müfettiş Mehmet Konca getirildi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliklerine Zeki Karaoğlu ve Erdinç Hatinoğlu atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişi Recep Güner, görevinden alındı.