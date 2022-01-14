Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Tanksavar bölüklerine ilave yetenek kazandırmak maksadıyla başlatılan, UMTAS ve CİRİT füzelerini atabilen “Kaideye Monteli CİRİT Silah Sistemi Projesi” kapsamında, Konya/Karapınar’da icra edilen muayene ve kabul atışlarında belirlenen hedefler başarılı bir şekilde vuruldu'' ifadeleri yer aldı.

Tanksavar bölüklerine ilave yetenek kazandırmak maksadıyla başlatılan, UMTAS ve CİRİT füzelerini atabilen “Kaideye Monteli CİRİT Silah Sistemi Projesi” kapsamında, Konya/Karapınar’da icra edilen muayene ve kabul atışlarında belirlenen hedefler başarılı bir şekilde vuruldu. pic.twitter.com/LPJkQEwbJr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 14, 2022

Kara Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinden alınan bilgiye göre, milli olarak tasarlanan ve yerli sanayi imkanlarıyla geliştirme faaliyetleri devam eden Kaideye Monteli Cirit (KMC) Silah Sistemi ile orta ve uzun mesafede (0,5 km – 8 km) etkili.

KMC; zırhlı, hafif zırhlı veya zırhsız araçlar ile kritik bina ve silah mevziilerini yüksek olasılık ile imha edebiliyor.

Silah sistemi ile dost birliklere etkili bir ateş desteği yeteneği kazandırılması hedefleniyor.