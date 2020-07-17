Yaklaşık 1500 yıllık bir tarihi bulunuyor. 1453'ten bu yana ise İslam'ın ve İstanbul'un en önemli simgeleri arasında yer alıyor.

Ayasofya Camii'nin onca deprem ve doğa olayına karşın bunca yıldır nasıl ayakta kalması ise merak konusu.

Depremlere karşı güçlendirildi

Fetihten hemen sonra camiye dönüştürülen Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in talimatıyla onarıldı. İlk minare de Ahşap'tan inşa edildi.

Ancak, en önemli onarım Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleştirildi. Osmanlı Başmimarı Mimar Sinan, 1573’te Ayasofya’nın kubbesini onardı. Takviyeli duvarlar yaptı.

15 asırlık bir tarihe sahip Ayasofya Camii, Mimar Sinan'ın aldığı önlemler sayesinde ayakta kaldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Süleyman Kızıltoprak, "Mimar Sinan'ın torunları bugün bu eserlere sahip çıkıyor. Kubbesi ile minaresi ile yarım kubbelerle küllliyelerde yer alan diğer eserlerle yüz yıllardır Türk toplumunda benimsenmiş ve uygulamaya devam etmektedir dedi.

Ayasofya Camii'ni yaşattı

Mimar Sinan yaşamı boyunca İstanbul'un birçok tepesine farklı özellikler taşıyan camiler inşa etti. İstanbul'un kültürel mirasını aynı zamanda düzenini de sağladı.

Kızıltoprak açıklamasında ayrıca, "Tarihçilerin tam sayısı olarak 365 veya 470 esere baş mimarlık yaptığı, tasarımına katkıda bulunduğu denetlediği ifadeler var. Şunu kesin olarak biliyoruz ki İstanbul'u İstanbul yapan, tarihi sülietini veren, Türk İslam damgası vuran Mimar Sinandır"

50 yıl Osmanlı'da baş mimarlık yapan Mimar Sinan, en çok eseri İstanbul’a verdi.

HABER: Ceyda Muslu

KAMERAMAN: Yasin Köse