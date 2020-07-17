Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve ötesinde başarıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerine hava harekatı düzenlendiği açıklandı. Tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'nin paylaşımında "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2020
Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/o632KpMJCR