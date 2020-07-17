Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve ötesinde başarıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerine hava harekatı düzenlendiği açıklandı. Tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'nin paylaşımında "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.