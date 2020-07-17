Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve ötesinde başarıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından açıklamalar peş peşe geldi.

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerine hava harekatı düzenlendiği ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB'nin paylaşımında "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.



Pençe Kaplan'da inleri imha edildi

Diğer açıklama ise yine Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili oldu.



Kahraman komandolar, terör örgütü PKK’ya ait mühimmat, el yapımı patlayıcı deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 100 metre uzunluğunda ve 5 bölmeli mağara ile birçok sığınağı tespit etti.

Mağara ve sığınaklarda yapılan arama taramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.