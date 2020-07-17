Danıştay kararının ardından müze olmaktan çıkarılıp Diyanet Başkanlığı'na devredilen ve restorasyon çalışmaları devam eden Ayasofya Camisi'nde, 24 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış için hazırlıklar sürüyor.

Caminin girişinde müzeye ilişkin tabelaların kaldırılmasının ardından, girişteki bilet satış ve hızlı geçiş yazıları da çıkarıldı.

Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz'da

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiş, Danıştayın bu kararı ile Ayasofya'da ibadetin yolu açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaşmış, karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz." demişti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camii'in eskiden olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacağını, ziyaretçilerden ücret alınmayacağını söylemişti.