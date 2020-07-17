Bakan Koca'dan havuzlarda damlacık riskine karşı uyarı
Sağlık Bakanı Koca, vatandaşları bu kez tatil konusunda uyardı, "Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara tatil uyarısı yaptı. Bakan Koca, paylaşımında, "Tatil planları sloganı: Kum gibi kalabalıktan uzakta!" sözlerine yer verdi.
Tatil planları sloganı: Kum gibi kalabalıktan uzakta!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 17, 2020
"Riskli damlacık sayısı insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar"
Bakan Koca, bir diğer paylaşımında ise havuz ve plajlarda damlacık riskine dikkat çekti.
Kurallara uyulursa tatil kalitesinin artacağını söyleyen Koca, "Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir" dedi.
HAVUZ VE PLAJLARDA DAMLACIK OLAYI: Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi, insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 17, 2020
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