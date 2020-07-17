Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara tatil uyarısı yaptı. Bakan Koca, paylaşımında, "Tatil planları sloganı: Kum gibi kalabalıktan uzakta!" sözlerine yer verdi.

Tatil planları sloganı: Kum gibi kalabalıktan uzakta! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 17, 2020

"Riskli damlacık sayısı insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar"

Bakan Koca, bir diğer paylaşımında ise havuz ve plajlarda damlacık riskine dikkat çekti.

Kurallara uyulursa tatil kalitesinin artacağını söyleyen Koca, "Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir" dedi.