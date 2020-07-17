Osmaniye'ye incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığımız, tüm Türkiye'de alt gelir grubunda evi olmayan vatandaşımız kalmayana dek Sosyal Konut Projemizi inşallah kararlı şekilde sürdüreceğiz. Türkiye'de ne kadar alt gelir grubu vatandaşımız varsa ev sahibi olana kadar da kararlılıkla bu projelerimizi devam ettireceğiz. Şu an itibarıyla 940 bin konuta ulaştık. İnşallah 1 milyonuncu konuta çok yakın zamanda ulaşacağız ve hak sahibi vatandaşlarımıza da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle anahtarını teslim edeceğiz." dedi.