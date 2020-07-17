Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu hakim karşısına çıkacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
FETÖ'nün yayın organı Samanyolu TV'de oyunculuk yapan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde "Yönetime el koyduk" mesajı paylaşan Süleyman Sacit Konuk hakkında, 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Süleyman Sacit Konuk, silahlı terör örgütü FETÖ’nün yayın organında çalışıyordu. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi gecesinde WhatsApp grubunda 'Yönetime el koyduk' mesajı paylaştı.
Konuk hakkında gelen ihbar üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Dijital materyallere el kondu.
Şüphelinin örgüte ait Bank Asya’ya, elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı sonrası para yatırdığı belirlendi.
Savcılığa verdiği ifadede WhatsApp grubunda yazılanların şaka olduğunu söyleyen Konuk hakkında iddianame düzenlendi.
İddianamede Süleyman Sacit Konuk için ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 5 yıla kadar hapis isteniyor.
Şüphelinin ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşına çıkması bekleniyor.
Etiketler: samanyolu Süleyman Sacit Konuk fetö 15 temmuzSon Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 16:24
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