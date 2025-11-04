Avukatlık ücretleri yeniden düzenlendi

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yeniden belirlendi.

Yeni tebliğe göre, maktu ücretlere ilişkin yaklaşık yüzde 36 oranında artış sağlandı.

Dava ücretleri 9 bin lira ile 120 bin lira arasında olacak.

Takip edilen davalarda belirlenen maktu ücretler, asliye mahkemelerinde 45 bin, sulh hukuk mahkemelerinde 30 bin, tüketici mahkemelerinde 22 bin 500 lira olarak belirlendi.

Büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 4 bin lira

Ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 65 bin liraya çıktı.

İcra dairelerinde yapılan takipler için bu oran 9 bin, tahliyeye ilişkin icra takipleri için ise 20 bin lira oldu.

Avukatlara büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 4 bin lira, sonraki her 1 saat için bin 800 lira, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar ise 7 bin lira olarak belirlendi.

Bu tebliğe göre avukatlara, kira sözleşmesi ve benzeri sözleşmelerin hazırlanması için 8 bin lira, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname benzeri belgelerin hazırlanması için ise 32 bin lira ücret ödenecek.