Avrupa Şampiyonası'na veda eden A Milli Futbol Takımı'na tebrikler peş peşe geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, A Milli Futbol Takımı'nı mücadelesinden dolayı kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran milli sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Yeni hedeflere, yeni zaferlere bizim çocuklar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir gayretle ilk 8 takım arasına giren ve yarı finali kıl payı kaçıran A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum" dedi.

"Yaşattığınız mutluluklar için teşekkürler"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da paylaşımında "Çok istedik, çok hak ettik ama olmadı. Mücadeleniz, yaşattığınız mutluluklar için teşekkürler" mesajını paylaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan milli takımı tebrik etti.

"Milli takımımızın mücadelesi ve duruşuyla gurur duyuyoruz" dedi. Bakan Fidan paylaşımında, "Takımımızı dünyanın dört bir köşesinde destekleyen vatandaşlarımız, soydaşlarımız ve dostlarımızla beraber bir sonraki turnuvayı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Elinizden geleni yaptınız, teşekkürler Bizim Çocuklar. Canınız sağolsun…" mesajını paylaştı.