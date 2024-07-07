Açık 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.07.2024 04:09

Avrupa Şampiyonası'na veda eden A Milli Futbol Takımı'na tebrikler peş peşe geldi

A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti. Siyasiler, milli takım sporcuları için tebrik ve teşekkür mesajları paylaştı.

Avrupa Şampiyonası'na veda eden A Milli Futbol Takımı'na tebrikler peş peşe geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, A Milli Futbol Takımı'nı mücadelesinden dolayı kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran milli sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Yeni hedeflere, yeni zaferlere bizim çocuklar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir gayretle ilk 8 takım arasına giren ve yarı finali kıl payı kaçıran A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum" dedi.

"Yaşattığınız mutluluklar için teşekkürler"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da paylaşımında "Çok istedik, çok hak ettik ama olmadı. Mücadeleniz, yaşattığınız mutluluklar için teşekkürler" mesajını paylaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan milli takımı tebrik etti.

"Milli takımımızın mücadelesi ve duruşuyla gurur duyuyoruz" dedi. Bakan Fidan paylaşımında, "Takımımızı dünyanın dört bir köşesinde destekleyen vatandaşlarımız, soydaşlarımız ve dostlarımızla beraber bir sonraki turnuvayı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Elinizden geleni yaptınız, teşekkürler Bizim Çocuklar. Canınız sağolsun…" mesajını paylaştı.

ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'dan yurda döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'dan yurda döndü
01:56
Diyarbakır'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı
02:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli futbolcuları soyunma odasında ziyaret etti
01:27
Ardahan'da yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı
01:26
İsrailliler esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası talebiyle sokaklara indi
00:52
UNRWA: Gazzeli çocuklar günün yaklaşık 8 saatini gıda ve su taşımakla geçiriyor
Teşekkürler Bizim Çocuklar
Teşekkürler Bizim Çocuklar
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli futbolcuları soyunma odasında ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli futbolcuları soyunma odasında ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ