Açık 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.07.2024 01:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli futbolcuları soyunma odasında ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda-Türkiye maçının ardından Milli futbolcuları soyunma odasında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi, eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, eski futbolcu Mesut Özil ve Hollanda Futbol Federasyonu yetkilileri ile birlikte protokol tribününden izledi.

Protokol tribününe gelişi sırasında Türk taraftarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan da taraftarlara selamlayarak karşılık verdi.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle mağlup oldu ve yarı final şansını kaçırdı.

A Milli Futbol Takımı'nı, Hollanda karşısında 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü savunma oyuncusu Samet Akaydın attı.

Samet, mücadelenin 35. dakikasında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Samet, A Milli Takım formasıyla çıktığı 10. maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hollanda-Türkiye maçının ardından Milli futbolcuları soyunma odasında ziyaret etti.

ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı Milli Sporcular Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Canınız sağ olsun Bizim Çocuklar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:27
Ardahan'da yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı
01:26
İsrailliler esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası talebiyle sokaklara indi
00:52
UNRWA: Gazzeli çocuklar günün yaklaşık 8 saatini gıda ve su taşımakla geçiriyor
00:50
Hamas: İsrail, sığınmacıların kaldığı okulu hedef alarak "yeni bir katliam" işledi
00:25
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Canınız sağ olsun Bizim Çocuklar
00:09
Gazze'deki hükümet: İsrail 7 Ekim'den bu yana Nusayrat kampında 17 okul ve sığınma merkezini bombaladı
Teşekkürler Bizim Çocuklar
Teşekkürler Bizim Çocuklar
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli futbolcuları soyunma odasında ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli futbolcuları soyunma odasında ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ