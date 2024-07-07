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Gündem
TRT Haber 07.07.2024 00:15

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Canınız sağ olsun Bizim Çocuklar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Canınız sağ olsun Bizim çocuklar Euro2024’te büyük bir gayretle ilk 8 takım arasına giren ve yarı finali kıl payı kaçıran A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Canınız sağ olsun Bizim Çocuklar
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Canınız sağ olsun Bizim çocuklar. Euro2024’te büyük bir gayretle ilk 8 takım arasına giren ve yarı finali kıl payı kaçıran A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum."

ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı Cevdet Yılmaz EURO 2024 Ömer Çelik
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