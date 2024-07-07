Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Canınız sağ olsun Bizim Çocuklar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Canınız sağ olsun Bizim çocuklar Euro2024’te büyük bir gayretle ilk 8 takım arasına giren ve yarı finali kıl payı kaçıran A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum" dedi.
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
"Canınız sağ olsun Bizim çocuklar. Euro2024’te büyük bir gayretle ilk 8 takım arasına giren ve yarı finali kıl payı kaçıran A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum."