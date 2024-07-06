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Gündem
AA 06.07.2024 22:07

İletişim Başkanlığı, A Milli Futbol Takımı'na özel klip hazırladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için özel klip hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından klibi paylaştı.

Altun, paylaşımında, "Birlikte mücadele ettik, büyük bir coşkuyla ilerledik; şimdi gurur zamanı. Haydi 'Bizim Çocuklar', yeni zaferler yazma zamanı." ifadelerine yer verdi.

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A Milli Futbol Takımı Almanya EURO 2024 Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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