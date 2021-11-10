10 Kasım 1938, saat 9'u 5 geçe tüm ülkede hayat durdu. Sirenler çaldı, bayraklar yarıya indirildi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 57 yaşında hayata veda etti.

Türkiye Ata'sını gözyaşlarıyla uğurladı. İstanbul ve Ankara'daki törenlerin ardından Atatürk'ün naaşı 15 yıl kalacağı Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabre götürüldü.

Anıtkabir'in inşası 9 yılda tamamlandı

"Milletim beni nereye isterse oraya gömsün yeter ki unutmasın" demişti Atatürk. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından anıt-mezarın yerinin belirlenmesi için bir komisyon oluşturuldu. Çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Ata'nın ebedi istirahatgahının kurulması için Rasattepe seçildi.

Anıtkabir'in projelendirilmesi için de uluslararası bir yarışma düzenlendi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Güler, 49 proje içerisinden 3'ünün kabul gördüğünü belirterek şöyle anlatıyor süreci:

"Yıllar İkinci Dünya Savaşı yılları olduğu için 49 tane proje katılmıştır yurt içinden ve yurt dışından. Bu projelerin bir kısmı savaş şartları olduğundan dolayı gümrükte ulaşmakta zorluk çekmiş 49 projeden 47 tanesi yarışmaya katılabilmiş bunların içinden de 3 tanesinin uygulanabilir olması kararlaştırılmış. Komisyon tarafından onların arasından da Emin Onat ve Ohan Arda'nın projesi kabul edilmiş."

Anıtkabir'in inşasına 9 Ekim 1944'te başlandı. İnşaat 9 yıl içinde 4 aşamada tamamlandı.

[Fotoğraf: AA ]

Her noktasına ayrı ayrı özen gösterildi

Atatürk'ün ebedi istirahatgahı özenle tasarlandı. Modern tarzda inşa edilen yapıda eski Türk devletlerine ait motiflere de yer verildi:

"Aslanlı Yol'da 12 tane solda 12 tane sağda olmak üzere aslan heykelleri yapılmıştır bunlar 24 oğuz boyunu temsil ederler, yani Türk milletinin tamamı Aslanlı Yol'da temsil edilmiştir. Kulelerin isimleri Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin yürüttüğü Milli Mücadele'yi simgeler. Kulelerimizin tavanları Orta Asya'daki Türk çadır mimarisine göre yapılmıştır. Toplanma alanı da halı kilim desenleri ile süslenmiştir. Mozolenin tavanı o zaman Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki halılardan esinlenerek onların desenlerinin işlendiği mozaikler ile fresklerle süslüdür."

[Fotoğraf: AA ]

Atatürk için vefatının 15'inci yılında yeniden büyük bir tören yapıldı. Naaşı Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşındı.

Anıtkabir her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. Atatürk 1938'den beri Türk milletinin kalbinde yaşamaya devam ediyor.