Atatürk, 1919'da Erzurum Kongresi'ne giderken Mazhar Müfit'e tarihi bir not yazdırdı.

"Yaz Mazhar, Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" dedi. Türkiye için kurduğu hayali madde madde sıraladı.

Cumhuriyet hep hayaliydi

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ, o hayali şöyle anlatıyor:

"Zamanı geldiğinde irade-i milliyeyi, hakimiyeti milliyeyi hakim kılacağız. Cumhuriyet ilan edilecektir, latin alfabesi kabul edilecektir, kadın hakları ile ilgili gelişmeler sağlanacaktır demiş. Mazhar Müfit "Paşam ne diyorsunuz" gibi manalı bakınca, sırası geldiğinde görüşürüz Mazhar demiştir."

Harp Okulu yıllarında kurduğu düşler, okuduğu kitaplar, yakından takip ettiği dünyadaki gelişmeler… Ama en önemlisi Türk milletine güveni "O"nu ideallerine ulaştırdı.

"Mutluyum, çünkü başardım"

1919'da Erzurum yolunda not defterine kaydedilen hedefler tek tek hayata geçti. Yepyeni bir Türkiye doğdu. Atatürk hedeflerini gerçekleştirmek için kararlılıkla ilerledi. Peki liderlik sırrı neydi?

Arığ, konuyla ilgili şu şekilde konuşuyor:

"İzmir İktisat Kongresi'nde söylediği bir cümle var. Sskeri başarılar ekonomik başarılarla taçlandırılmadığı sürece çok fazla anlam ifade etmez. Gerçekten onun için ilk hamleler ekonomi alanında düzenlemeler yapmak, halkın durumunu iyileştirmek. Şeker fabrikaları, çimento fabrikaları, bankalar, merkez bankası dahil olmak üzere bunların kurulduğunu görüyoruz.

İstişareye dayalı, bütün inkılaplarını ve hayallerini etrafındaki en güvendiği kişilerle tartışarak, konuşarak onlarla gerçekten yapacağı şeylerin doğru olup olmadığını ama kendi idealine, hayaline ulaşmak için de tartışmalardan sonra gerçekleştirdiğini biliyoruz.

Bir yabancı gazeteci kendisine soruyor. 'Mutlu musunuz' diye, 'Evet mutluyum, çünkü başardım' diyor. Başarıya olan inancı ve en önemlisi kendine ve milletine olan güveni bu başarının temel dinamiklerinden biridir."

Atatürk, 15 yıl gibi kısa bir sürede hedeflerine ulaştı. Son yıllarında artık huzurluydu.

Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayata veda ederken, Türk milletine bağımsız, genç bir Cumhuriyet miras bıraktı.