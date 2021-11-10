Bugün 82 yaşında olan Mehmet Arif Demirer, o günlerde 14 yaşındaydı. Atatürk'ün naaşının Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşındığı törendeydi.

Lise öğrencisi ve izci olarak merdivenlerdeydi. Atatürk'ün naaşına sadece birkaç metre uzaklıktaydı.

O gün orada yaşadıklarını Demirer şöyle anlatıyor:

"O gün orada olmanın mutluluğunu hissediyorum her geçen yıl onun üstüne ekliyor. Çünkü bir daha yaşanamayacak bir hatıra. Türkiye’nin her yerinden toprak gelmişti. Vatan toprağı oluşmuştu. Atatürk’ü vatan toprağına kavuşturmuş olmanın mutluluğu vardı herkeste. Ben de onun bir parçasıydım."

Törenin provası 3 gün önce, 7 Kasım 1953'te yapıldı. Herkesin nerede duracağı adım adım hesaplandı. Demirer de arkadaşları ile erken saatlerden itibaren Anıtkabir'deydi.

Tören Saat 9'u 5 geçe saygı duruşu ile başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen on binlerce kişi Ata'sına bir kez daha veda etmek için oradaydı.

Türkiye'ye yakışır bir gün olduğunu söyleyen Demirer, konuşmasına şöyle devam ediyor:

"Ankara'da 700 otel yatağı yok, sokaklarda yattılar. Uzaklardan geldiler. Bugünkü gibi ulaşım imkanları yok. Otobüstü, trendi, uçaktı yok. Çok kısıtlı. Buna rağmen geldiler ve naaşa yakın olmak için geldiler. Biz o gün oradaydık demek için geldiler, gördüler, gittiler.

7’den 70'e herkes buna hazırlandı görevini yaptı. Ben de o görevin bir parçacağı, küçücük parçası olmaktan dolayı gurur duydum hayatım boyunca. Her sene söyledim herkese ben oradaydım diye."

Atatürk'ün naaşının konulduğu top arasını 1953 mezunu Harbiyeliler çekti. Naaşı merdivenlere geldiğinde esas duruştaydı 14 yaşındaki Mehmet Arif.

Anıtkabir'in 42 basamağı aradan geçen 68 yıla rağmen dün gibi aklında. O günün hatıralarını da Ankara'daki evinin bir köşesinde yaşatıyor. Kaleme aldığı kitapta da o günleri anlatıyor.