Takvim yaprakları 27 Aralık 1919'u gösteriyordu. Samsun'da başlayan Milli mücadele, Anadolu'nun kalbine taşındı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ilk kez Ankara'ya ayak bastı.

Bu önemli günün 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk tören Anıtkabir'deydi. Ankara Valisi Vasip Şahin, beraberindeki heyetle Ata'nın huzuruna çıktı.

"Her 27 Aralık Ankaralılar için bayram günüdür"

Her 27 Aralık tarihinin Ankaralılar için bir bayram günü olduğunu söyleyen Şahin, "Hürriyet ve istiklal sevdalısı aziz milletimizin Dikmen sırtlarında yaktığı özgürlük ve bağımsızlık meşalesi yurdumuzun semasını ilelebet aydınlatacaktır" dedi.

Garnizon Koşusu düzenlendi

Geleneksel Garnizon Koşusu'nda Başkent sokakları Harp Okulu öğrencilerinin marş sesleriyle inledi. Kara Harp Okulu'nda başlayan koşu, Anıtkabir'de sonlandı.

Seğmenler gösteri yaptı

Atatürk'ün karşılandığı nokta olan Dikmen Keklikpınarı'nda seğmenler gösteri yaptı.

O seymenlerden biri, "Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılını kutluyoruz. Yine coşkuyla, ilk günkü heyecanla kutluyoruz. Bu, dedelerimizden bu tarafa gelen bir gelenek. Biz bunu sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

Büyük Atatürk Koşusu da yapıldı

Kutlamalar kapsamında 86. Büyük Atatürk Koşusu da yapıldı. Koşuya 7'den 70'e binlerce Ankaralı katıldı.

102 yıl önce bugün Atatürk'ü Dikmen sırtlarında karşılamıştı seğmenler. Bugün de onu ve o günü anmak için Ankara Garı önünden saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kutlamalar gün boyu çeşitli etkinliklerle sürdü.