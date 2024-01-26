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Gündem
TRT Haber 26.01.2024 20:25

Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi CHP'den istifa etti

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa ettiğini duyurdu.

Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi CHP'den istifa etti

Battal İlgezdi istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

İlgezdi, paylaşımında, CHP'nin son kurultayında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin partiden tasfiye edildiğine dikkati çekti.

İlgezdi, "CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür. Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı. 

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