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Gündem
AA 20.04.2024 06:15

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Karara göre; Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü Trabzon Bölge Müdürü Enver Uzun görevden alındı.

Kararda ayrıca, çeşitli bakanlıklara yapılan, açıkta bulunan ve yeterlilik sınavında başarı gösteren vergi müfettişi ve başmüfettiş atamaları da yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında vergi müfettişliklerine ve vergi başmüfettişliklerine 7'şer vergi müfettişi atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında 8, Tarım ve Orman Bakanlığında 3 ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında 1 başmüfettiş ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 1 iş müfettiş ataması yapıldı.

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