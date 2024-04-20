Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

İstiklal Madalyası Kanunu kapsamında, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası almaya hak kazanan gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:
- Mehmet oğlu Er Rüstem Gökçe - Oğlu Hayri Gökçe
- Mirza oğlu Er Hızır Mirza - Kızı Hatice Karçaaltnıncaba
- Ali oğlu Çavuş Osman Cesur - Torunu Halit Cesur
- Emirahmet Oğullarından Osman oğlu Er Mehmet Nokta - Torunu Ertan Yurdakul