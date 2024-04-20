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Gündem
AA 20.04.2024 05:27

Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek.

Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

İstiklal Madalyası Kanunu kapsamında, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası almaya hak kazanan gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

- Mehmet oğlu Er Rüstem Gökçe - Oğlu Hayri Gökçe

- Mirza oğlu Er Hızır Mirza - Kızı Hatice Karçaaltnıncaba

- Ali oğlu Çavuş Osman Cesur - Torunu Halit Cesur

- Emirahmet Oğullarından Osman oğlu Er Mehmet Nokta - Torunu Ertan Yurdakul

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