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Gündem
AA 19.04.2024 23:49

Türkiye'nin yardımları Mısır'da

Türkiye'den Gazze'ye gönderilen "9. İyilik Gemisi"ndeki 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin Mısır'ın El-Ariş Limanı'ndaki rıhtıma tahliyesi başladı.

Türkiye'nin yardımları Mısır'da

Türk Kızılay öncülüğünde temin edilen gıda, bebek malzemeleri ve uyku tulumu gibi acil ihtiyaç malzemelerinin İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına ulaştırılması için hummalı çalışma sürüyor.

Mersin'de yüklenen yardımlarla 16 Nisan'da yola çıktıktan sonra öğle saatlerinde Gazze'ye yakın konumdaki El-Ariş Limanı'na yanaşan "9. İyilik Gemisi"nde tahliye öncesi hazırlıklar tamamlandı.


Gemiye yanaşan vinç, 227 bin 63 gıda paketi, 869 ton un, 14 bin 700 bebek bezi, 2 bin uyku tulumu ve 400 ton muhtelif malzemenin bir kısmını rıhtıma indirmeye başladı.

İşlemin ardından tırlar ve kamyonlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak yardımlar, gümrük işlemleri sonrası Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

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