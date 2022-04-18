Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 14:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Savunma Üniversitesi, askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Tercih İşlemleri, 13 Mayıs'a kadar sürecek.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri bugünden itibaren 13 Mayıs'a kadar sürecek.
Adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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