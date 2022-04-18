Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri bugünden itibaren 13 Mayıs'a kadar sürecek.

Adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.