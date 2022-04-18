Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'yla ilgili bilgi paylaştı.

Bakanlığın açıklamasında, "Irak’ın kuzeyinde terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla dün gece Pençe Kilit Operasyonu başlatıldı. Birinci aşama hedefleri ele geçirildi" denildi.

"İnleri tek tek tahrip edilecek"

Operasyonların planlandığı şekilde devam ettiğini vurgulan Bakanlık, "Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Teröristlerin tüm barınak, sığınak ve sözde karargahları ile mağaraları ve inleri tek tek tahrip edilecek" açıklamasını yaptı.

19 terörist etkisiz hale getirildi

İlk bilgilere göre 19 terörist operasyon kapsamında etkisiz hale getirildi. 4 Mehmetçik operasyonda hafif yaralandı.

MSB mesajında, "Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalı ve adalete teslim olmalıdır. Asil milletimizi terör belasından kurtarmakta azimli, kararlıyız" ifadelerine yer verdi.