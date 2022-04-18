Küresel enflasyon, ekonomik görünüm ve riskler Washington'da masada olacak.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 19 Nisan'da başlıyor.

Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet temsil edecek. Heyet uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na da katılacak. Toplantılar 4 gün sürecek.

Türk ekonomisine ilişkin gelişmeler ve ekonomi politikaları paylaşılacak

Ana gündem salgın ve Rusya-Ukrayna Savaşı nedeni ile etkilenen ekonomiler olacak.

Bakan Nebati, Washington ziyaretinde ikili görüşmeler de yapacak.

Mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketler ile sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek.

Türk heyetinin temaslarında ekonomiye ilişkin son gelişmeler paylaşılacak. Yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası finans çevrelerine anlatılacak.