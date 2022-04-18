Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
MİT'ten DEAŞ'a nokta operasyon
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ üyesi, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalandı. Teröristlerin Suriye'deki TSK varlığına da eylem planladığı belirtildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgi göre, MİT'in yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan DEAŞ üyeleri Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Yakalanan teröristler verdikleri ön ifadelerde, Türkiye'ye ve Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) varlığına eylem planladıklarını ifade etti.
Teröristler ayrıca bölgedeki DEAŞ mensuplarına da yardım ettiklerini belirtti.
Etiketler: DEAŞ Son Dakika MİT Terör Örgütü
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