Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Kayseri'nin COVID-19 aşılanma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını ve mavi kategoriye geçtiğini, Ağrı'nın da sarı kategoride yer almaya başladığını belirtti.

"Son dakika mesajı" vurgusuyla yaptığı paylaşımında ise Koca, "Türkiye COVID-19 Risk Haritası'nda kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, aşılama oranını artırarak, kırmızıdan turuncu kategoriye geçen Şanlıurfalılara da "80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!" diye seslendi.

SON DAKİKA MESAJI: Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 26, 2021

Öte yandan son 24 saatte 297 bin 68 COVID-19 testi yapıldığı, 19 bin 616 yeni vaka tespit edildiği ve 257 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Can kaybı, 11 Mayıs'tan beri ilk kez bugün 250'nin üzerine çıktı.