Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 21:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri'nden Kabil'deki saldırıyla ilgili taziye mesajı
[Fotoğraf: AA ]
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen saldırılarla ilgili, "Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" açıklamasını yaptı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir günde 3 patlama meydana geldi. Patlamalarda 25 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi de yaralandı.
ABD medyası, 10 Amerikan askerinin de patlamada yaşamını yitirdiğini duyurdu.
"Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz"
Dışişleri Bakanlığı, saldırılarla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Kabil’de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.
Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Afganistan Taliban
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