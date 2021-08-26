Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 19:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim el Sani ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim el Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Afganistan'daki son durum ele alındı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Katar Afganistan
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