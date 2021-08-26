Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 18:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yargıtay yeni binasına taşındı
[Fotoğraf: AA]
Yargıtay'ın Ahlatlıbel'de inşa edilen yeni hizmet binası, basına tanıtıldı.
Kızılay'da 86 yıldır tarihi ana bina dahil 6 ayrı yerde hizmet veren Yargıtay, Ahlatlıbel'deki yeni hizmet binasına taşındı.
Toplam 422 bin metrekare kapalı alan olarak inşa edilen binada; 24 daire başkanı, 309 üye ve 48 kıdemli tetkik hakimi odası ile birlikte 26 duruşma salonu ve 40 toplantı salonu bulunuyor.
Yerleşke 10 bloktan oluşuyor. Yargıtay'da üyeler, hakimler, savcılar ve personelden oluşan 3 bin 286 kişi görev yapacak.
Yeni yapılan bina ile adalet hizmetlerine devam edeceklerini belirten Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, toplumun huzuru, barışı ve refahı, iyi işleyen yargı sistemiyle mümkün olabileceğini ifade etti.
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