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Gündem
AA 14.06.2023 12:44

Asgari ücrette ikinci toplantı 19 Haziran'da

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 19 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek.

Asgari ücrette ikinci toplantı 19 Haziran'da

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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Asgari Ücret Vedat Işıkhan
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