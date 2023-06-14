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Gündem
TRT Haber 14.06.2023 10:54

Kahraman polis Fethi Sekin canı pahasına teröristlerle çatıştı

Son kurşununa kadar kahramanca çarpıştı, canı pahasına teröristlerin hain planlarını engelledi. İzmir Adliyesi'ndeki saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin, tıpkı Ömer Halisdemir gibi Türk milleti için canını feda eden bir kahramandı. Onun bu kahramanlığına ve cesaretine dünya şahit oldu. İşte kahraman polis Fethi Sekin'in öyküsü...

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Son mermisine kadar çatıştı, masum insanları kurtarmak için canını feda etti.
Teröristlerin hain planlarını bozdu.

İzmir'in şehidi Fethi Sekin 9 yıl boyunca çalıştığı İzmir Adliyesi'ni, mesai arkadaşlarını, İzmirlileri canı pahasına korudu. Fethi Sekin canı pahasına teröristlerle çatıştı ve şehadet yolculuğuna burada başladı.

Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren terörist etkisiz hale getirildi
Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren terörist etkisiz hale getirildi

Sekin'in en büyük hayali polis olmaktı

Kahramanlığı ile gönüllerde taht kuran Fethi Sekin, 1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesinde dünyaya geldi.

6 kardeşi olan Sekin'in en büyük hayali polis olmaktı. Liseyi bitirdikten sonra bu hayali gerçek oldu.

1995 yılında Kilis'te göreve ilk adımı attı. 7 yıl sonra İzmir'e tayini çıktı.

Fethi Sekin'in İzmir'deki son görev yeri adliye girişindeki trafik kontrol noktasıydı.
Merhameti ve yardımseverliğiyle tanındı, çok sevildi.

Grafik: TRT Haber[Grafik: TRT Haber]

Fethi Sekin Elazığ'a annesinin yanına defnedildi

Evliydi, 3 çocuğu vardı. Burak Tolunay, Dila ve Nisa, şehit polis Fethi Sekin'in göz bebekleriydi. O, çocuklarını milletin yüreğine emanet etti.

Şehit Fethi Sekin'in cenazesi, Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık Köyü'nde çok sevdiği annesinin yanına defnedildi.

Babası Zeki Sekin de oğlunun yanına defnedildi

Baba Mehmet Zeki Sekin, son nefesine kadar çocuklara ve gençlere, oğlunun kahramanlığını anlattı.

Baba Sekin, geçen yıl 14 Kasım'da vefat etti. Şehit oğlunun Elazığ Baskil'deki mezarının yanına defnedildi.

5 Ocak'ta İzmir ve Elazığ'da törenlerle anılıyor

Şehit Polis Fethi Sekin, her yıl 5 Ocak'ta İzmir ve Elazığ'da törenlerle anılıyor.

Kahraman polisin ismi, yurdun dört bir yanındaki eserlerde yaşatılıyor.

Haber: Cihat Sönmez

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