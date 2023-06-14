Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.06.2023 11:10

THY, "Türkiye'nin en değerli markası" liderliğini 6'ncı kez korudu

Türk Hava Yolları (THY), "Türkiye’nin En Değerli Markaları" araştırmasında 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022'de olduğu gibi bu yıl da ilk sırada yer aldı. THY üst üste 6.'ncı kez "Türkiye'nin en değerli markaları" listesinde zirvedeki yerini korudu.

THY, "Türkiye'nin en değerli markası" liderliğini 6'ncı kez korudu

Uluslararası lider marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2023 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı.

Bu yıl da listede ilk sırayı 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022'de olduğu gibi THY aldı.

THY, 2022 yılında 1,6 milyar dolar olan değerini yüzde 26 artırma başarısı gösterip 2,02 milyar dolar değere ulaştı. Üst üste altıncı kez bu unvana layık görülen bayrak taşıyıcı hava yolu zirvedeki yerini de perçinledi.

"Yüksekten uçuşumuzu sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin üst üste altıncı kez Türkiye'nin "En Değerli Markası" olmasından gurur duyduklarını belirtti.

Bolat, 90 yıl önce kurdukları hayal kapsamında "Türkiye'nin kanatları" olan markalarını daha nice başarılarla buluşturmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Mavi gökyüzünde olduğu gibi markalar liginde de yüksekten uçuşumuzu sürdüreceğiz. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Her yıl dünyanın en büyük 5 bin markasını değerlendiriyor

Bağımsız marka değerleme ve danışmanlık şirketi olan Brand Finance, 1996 yılından beri pazarlama ile finans arasında köprü kurma amacını taşıyor.

Yirmi yıldan daha uzun bir süredir markaların finansal değerini hesaplayan şirket, her yıl dünyanın en büyük 5 bin markasını değerlendiriyor, markaları ülke ve sektör bazında sıralayarak kamuoyu ile bu bilgileri paylaşıyor.

ETİKETLER
THY
Sıradaki Haber
Kahraman polis Fethi Sekin canı pahasına teröristlerle çatıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:54
Türksat 5B'de kazanılan deneyimler Türksat 6A için rehber oldu
13:42
Kazakistan Rusya’dan uçak yakıtı ithalatını yasakladı
13:30
Meteoroloji'den 13 kente gök gürültülü sağanak uyarısı
13:22
Bayraklı Şehir Hastanesi hasta kabulü için gün sayıyor
13:23
İzmir'de 'kapora' dolandırıcılığı: 20 gözaltı
13:19
Hindistan’da Biparjoy fırtınasının etkili olduğu Gucarat eyaletinde 3 kişi öldü
Bursa ipeğinden "Şehzade Mustafa" eseri 6 yılda tamamlandı
Bursa ipeğinden "Şehzade Mustafa" eseri 6 yılda tamamlandı
FOTO FOKUS
Maltepe'de tır garajında hortum
Maltepe'de tır garajında hortum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ