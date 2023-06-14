THY, "Türkiye'nin en değerli markası" liderliğini 6'ncı kez korudu

Uluslararası lider marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2023 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı.

Bu yıl da listede ilk sırayı 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022'de olduğu gibi THY aldı.

THY, 2022 yılında 1,6 milyar dolar olan değerini yüzde 26 artırma başarısı gösterip 2,02 milyar dolar değere ulaştı. Üst üste altıncı kez bu unvana layık görülen bayrak taşıyıcı hava yolu zirvedeki yerini de perçinledi.

"Yüksekten uçuşumuzu sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin üst üste altıncı kez Türkiye'nin "En Değerli Markası" olmasından gurur duyduklarını belirtti.

Bolat, 90 yıl önce kurdukları hayal kapsamında "Türkiye'nin kanatları" olan markalarını daha nice başarılarla buluşturmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Mavi gökyüzünde olduğu gibi markalar liginde de yüksekten uçuşumuzu sürdüreceğiz. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Her yıl dünyanın en büyük 5 bin markasını değerlendiriyor

Bağımsız marka değerleme ve danışmanlık şirketi olan Brand Finance, 1996 yılından beri pazarlama ile finans arasında köprü kurma amacını taşıyor.

Yirmi yıldan daha uzun bir süredir markaların finansal değerini hesaplayan şirket, her yıl dünyanın en büyük 5 bin markasını değerlendiriyor, markaları ülke ve sektör bazında sıralayarak kamuoyu ile bu bilgileri paylaşıyor.