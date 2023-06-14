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Gündem
AA 14.06.2023 11:50

Deprem bölgesinde 140 bin 838 konteyner kuruldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde 140 bin 838 konteynerin kurulumunun tamamlandığını, 368 bin 324 afetzedenin konteyner kentlerde misafir edildiğini açıkladı.

Deprem bölgesinde 140 bin 838 konteyner kuruldu

AFAD'tan yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu illerde vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner kentler kurulmasına aralıksız devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "140 bin 838 konteyner kurulumunu tamamladık. Konteyner kentlerimizde 368 bin 324 afetzede vatandaşımızı misafir ediyoruz. Tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve aziz milletimizin destekleri ile çalışmalarımızı durmadan yorulmadan sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.

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AFAD Deprem
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