Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'de halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'de halka hitap ediyor. https://t.co/pAfIkmvn13 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Mart 2019

"Son 17 yılda Artvin'e 26 katrilyon yatırım yaptık"

Artvin'i çok sevdik, sevmekle de kalmadık tarihinde görülmemiş hizmetlerle buluşturduk. Son 17 yılda Artvin'e 26 katrilyon yatırım yaptık. Yaptığımız barajlarla Çoruh Nehrini altın gerdanlıklarla donattık. Türkiye'nin en yüksek dünyanın en yüksek 6. barajını inşa ettik. Artvin dünyada marka oldu. Dünyanın 3. büyük barajı olacak Yusufeli Barajını da yapıyoruz. Ekonomimize her yıl 450 milyon lira katkı sağlayacak. Artvin Çoruh Üniversitesini biz yaptık. İmar Barışıyla 24 bin 166 vatandaşımızın sıkıntısını giderdik. 17 ata yadigarı eserimizin restorasyonunu yaptık. Cankurtaran Tüneli'ni biz yaptık. Çok sayıda kazanın yaşandığı Hopa Dağı Geçidi'ni tamamladık.

"Havalimanımızı 2022'de hizmete sunmayı planlıyoruz"

Artvinlilerimize hizmet verecek 1 milyar 750 milyon maliyeti olan havaalanımızın yapımı devam ediyor. Artık kendi havalimanımıza gideceğiz. Onu da denizin üzerine yapıyoruz. Ordu-Giresun'da biliyorsunuz, dünyada bunların eşi benzeri yok. Bir tanesi de Artvin'e oluyor. İnşallah ben de Rize'ye gelirken orayı kullanacağım, siz de Ankara'ya gelirken orayı kullanacaksınız. Havalimanımızın ülkemizin ikinci deniz dolgusuyla inşa edilen havalimanımız olacak. 2022 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz.

Arvinli çiftçilerimize 606 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Artvin'i geçen yıl doğal gaz ile buluşturduk.

"Sarp sınır kapısındaki giriş çıkış sayısını 8'den 12'ye çıkardık"

Sarp sınır kapısındaki giriş çıkış sayısını 8'den 12'ye çıkardık. Gümrük sahasını 9 bin metrekareden 46 bin metrekareye çıkardık. Yılda yaklaşık 700 bin araç ve 7 milyon kişinin giriş çıkış yaptığı yeni tesislerinin ülkemize Artvin'e ve komşumuza hayırlı olmasını diliyorum.

"Biz sırtımızı halka ve hakka dayadık bizim farkımız bu"

Biz sırtımızı YPG'ye dayadık diyor. Biz sırtımızı PKK'ya dayadık diyor. Biz sırtımızı halka ve hakka dayadık bizim farkımız bu. Şimdi de kalkmışlar yeni yeni bazı şeyler uyduruyorlar. Hükümetlerimizin döneminde 9 milyon yeni istihdam ortaya çıkardık. Bu sene de 2,5 milyon işsize istihdam sağlayacağız. Ülkemizi her yıl büyütmeye de devam ediyoruz.

Bay Kemal SSK'yı batırdı. SSK Genel Müdürlüğünü yapamayan birisi bir kasetle CHP'nin başına geldi. 10. seçimde de ona bir mağlubiyet daha yaşatmaya hazırmıyız?

Kaynak: TRT Haber