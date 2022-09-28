Bakan Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Eylül'de Ardahan'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin lira kaynak aktarıyoruz" ifadesini kullanarak, deprem nedeniyle konutlarından tahliye edilen haneleri yalnız bırakmayacaklarını belirtti.

Bakan Yanık, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Konutlarından tahliye edilen vatandaşlarımıza ilk etapta hane başına 3 bin lira olmak üzere acil destek sağlıyoruz. Hane zarar tespitlerinin ardından hane eşyası ve hane yapım-onarım desteklerini de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla gerçekleştireceğiz."

27 Eylül’de Ardahan’da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin TL kaynak aktarıyoruz. — Derya Yanık (@deryayanikashb) September 28, 2022

Çok sayıda artçı yaşandı

Ardahan'ın Göle ilçesinde saat 17.08'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası kentte çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

Yaşanan artçılar nedeniyle, köylerdeki vatandaşlardan bazıları geceyi, dışarıda kurdukları sobaların başında geçirdi.