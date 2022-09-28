Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
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