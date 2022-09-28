Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Ankara Etlik Şehir Hastanesi açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık sistemini 20 yıl önce yeniden kuran politikalar ve özellikle Kovid-19 salgınından sonra sağlık çalışanlarının artan maddi ve manevi hakları konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkürlerini ileten Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesinin tek yerleşkede toplanan 8 hastaneden oluştuğunu aktardı.

Koca, "Ankara Etlik Şehir Hastanesi, toplam 1000 polikliniğe, 125 ameliyathaneye, 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip. Bu sayıların her biri milletimiz için birer gurur vesilesidir. Ankara'mız ikinci büyük hastane kompleksine kavuşuyor." ifadesini kullandı.

13 şehir hastanesinin yapımı devam ediyor

Etlik Şehir Hastanesinin hizmete açılan 20'nci şehir hastanesi olduğuna dikkati çeken Koca, 13 şehir hastanesi yapımının ise devam ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, "Yapamazsınız, işletemezsiniz, verim alamazsınız denilen hastanelerin, nasıl yapıldığını, işletildiğini, verim alındığını hep beraber müşahede ettik. Hayal edersek başlayabilirmişiz. Başlarsak en iyisini yapabilirmişiz. 'Yapamazsınız' ile başlayan cümlelerin sahiplerinin, vatandaşımızın hayal kurmasına bile tahammülü yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Beyaz Reformun bir sonraki adımı, sağlık bilimi ve teknolojileri alanında"

Sağlıkta başlatılan "Beyaz Reform" çalışmalarıyla sağlık çalışanları için en iyisinin yapılmaya çalışıldığını, vatandaşın aldığı hizmetin kolaylaştırılması adına önemli adımlar atıldığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti.

"Şimdi, bir şehir hastanemizi daha kullanıma alarak, vatandaşımızın yine hizmetindeyiz. Beyaz Reformun bir sonraki adımı, sağlık bilimi ve teknolojileri alanında göstereceğimiz atılımla olacak. Bunun için, temelini attığımız 'Hıfzıssıhha' altyapımız ve kendisine yeten bir Türkiye için sağlık alanına yönelik çalışmalarımız, her geçen gün olgunlaşmakta ve meyve vermeye hazır hale gelmektedir."

"Şehir hastanelerimiz birer eğitim ve sağlık araştırmaları üssü olacak"

Sağlık Bakanı Koca, şehir hastaneleri ile sağlık tesisinin yanında yeni hekimleri yetiştirecek, bilimsel çalışmaların gerçekleştirileceği, ulusal bazda tanınırlığının uluslararası tanınırlığa dönüşeceği, bir eğitim, araştırma ve hizmet külliyesi de inşa ettiklerinin altını çizdi.

Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonraki adımlarımız, şehir hastanelerimizin, bilimsel nitelik ve niceliklerini olgunlaştırmaya odaklanacak. Şehir hastanelerimizin her biri vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra kendi ekolünün sahibi, uluslararası tanınırlığı olan birer eğitim ve sağlık araştırmaları üssü olacak.

Bugün açılışını yaptığımız Ankara Etlik Şehir Hastanesinde, hizmette olan veya yapımı devam eden diğer şehir hastanelerinde övünç kaynağı, cihazlar ve yapılar değildir. Gelip şifa bulan insanların saadetidir. Hastanın, elinden şifa bulduğu hekime, sağlık çalışanına, devletine, minnettarlığıdır. Hekiminse hekimliğini en ileri standartlarda icra edebilmesi gururudur."

Sağlık Bakanı Koca, bu kapsamda sağlık çalışanlarıyla birlikte var güçleriyle çalışacaklarının altını çizdi.

Günde ortalama 750 ameliyat, 40 bin muayene yapılacak büyüklükte

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Ankara Etlik Şehir Hastanesinin özelliklerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ankara Etlik Şehir Hastanesi günde ortalama 750 ameliyat, günde ortalama 40 bin muayene yapılacak ve 4 bin 50 hastanın yatırılarak tedavi edilebileceği büyüklükte.

Ankara'nın en kapsamlı Klinik Araştırma Merkezi, ilk Hibrit ameliyathanesi, en büyük Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezi, en büyük Uyku Bozukluğu Tanı ve Tedavi Merkezi, kamuda ilk Otizm Merkezi, Türkiye'nin en büyük Kronik Yara Bakım Merkezi, Cyberknife Teknolojisi Etlik Şehir Hastanemizde."