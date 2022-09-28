AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, genel merkezde gazetecilerle bir araya geldi.

Dağ, Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine PKK’lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını belirterek, "Teröristlerce gerçekleştirilen bu saldırıyla uzun süredir üzerinde durduğumuz CHP’nin terör örgütleriyle ilişkisi meselesi yeniden gündeme geldi. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Dilşah Ercan’ın, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanan 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda 'mağdur gazeteci' olarak lanse edildiğini gördük.

Oysa ki bu teröristin 'terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmak'tan, o raporu hazırladıkları dönemde hüküm giydiğini hepimiz biliyoruz" diye konuştu.

CHP’nin terör suçlusu olarak hüküm giymiş birini savunmasının, siyaseten evrildiği noktanın net göstergesi olduğunu belirten Dağ, "Daha önce CHP’li Veli Ağbaba’nın TBMM çatısı altında savunuculuğunu yaptığı terörist Özge Aydın, Suriye’de güvenlik güçlerimiz tarafından saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilmişti. CHP İstanbul il başkanının, bir teröristi güzellediği ve devleti seri katillikle itham ettiği paylaşımları da hala hafızalarımızdaki yerini korumaktadır.

Biz yıllardır milli bir muhalefetin ülkemiz için çok elzem olduğunu söylüyoruz. 'CHP’nin terör örgütlerine desteği var' dediğimizde, onlar kendilerini haklı çıkarmak için 'Biz cumhuriyeti kuran, Kuva-yi Milliye partisiyiz. Biz nasıl terör örgütlerine destek veririz' gibi bir savunmayla kendilerini savundular. Bugün geldiğimiz noktada CHP'nin terör örgütleriyle olan ilişkisi ortadadır" dedi.