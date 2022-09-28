Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
AYM'den Seçim Kanunu kararı
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal istemini reddetti.
CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmuştu.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı.
Yüksek Mahkeme, iptali istenen hükümlerin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin reddine karar verdi.
Etiketler: Anayasa Mahkemesi (AYM) Son Dakika
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