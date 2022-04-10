Adalet Bakanlığı, 14 Kasım 2013'te uygulanmaya başlanan hukuki uyuşmazlıkların çözümünü tarafların rızasına dayalı olarak sağlayan arabuluculuktaki dosya sayısının 3 milyonu aştığını açıkladı.

Uygulamaların başladığı günden bu yana sisteme dahil olan 3 milyon 8 bin 179 dosyadan 2 milyon 781 bin 858'inin müzakeresi tamamlandı.

1 milyon 930 bin 328 dosyada anlaşmanın sağlanmasıyla uygulamada başarı yüzde 69 oldu.

İhtiyari arabuluculuk uygulamasında başarı oranı yüzde 99

Verilere göre bugüne kadar 934 bin 780 dosya ihtiyari arabuluculuk sistemine dahil oldu. Görüşmeleri tamamlanan 844 bin 667 dosyadan 833 bin 667'si anlaşma ile sonuçlandı. İhtiyari arabuluculuk uygulamasında başarı oranı yüzde 99'a ulaştı.

İş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018'den itibaren uygulanan zorunlu arabuluculukta 1 milyon 390 bin 291 dosyadan 809 bin 661'i anlaşma ile sonuçlandı ve iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk kapsamında anlaşma oranı yüzde 58 oldu. Uyuşmazlık dosyaları, ortalama 10 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturuldu.

Ticari uyuşmazlıklarda başarı oranı yüzde 53

Ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019'dan bu yana 422 bin 645 uyuşmazlığın 222 bin 66'sı anlaşma ile sonuçlandı. Ticari uyuşmazlıklardaki arabuluculukta başarı oranı ise yüzde 53 oldu.

Tüketici uyuşmazlıklarında da 28 Temmuz 2020'den bu yana görüşmesi tamamlanan 124 bin 255 dosyanın 65 bin 275'inde taraflar el sıkıştı.