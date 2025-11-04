Duman 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.11.2025 11:34

Apartman yöneticisine ‘kapı kamerası’ cezası: 2 yıl 6 ay hapis

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, apartman içinde bir dairenin giriş kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası yerleştiren ve eve girenleri kayıt altına alan apartman yöneticisine, yerel mahkemece "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapsi onadı.

Apartman yöneticisine ‘kapı kamerası’ cezası: 2 yıl 6 ay hapis

2015'te Bursa Yenişehir'deki bir binanın yöneticisi, apartmanın içindeki bir evin kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası taktırdı.

Ev sahibi, kameranın apartman yönetim odasındaki bilgisayara kayıt yaptığını, apartman yöneticisinin evine girenlerin görüntülerini kaydettiğini belirterek, şikayetçi oldu.

Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesinde hüküm altına alınan "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan hakkında dava açılan sanık apartman yöneticisi, Yenişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme "özel hayatın gizliliği"ni ihlal kararı verdi

Yargılama sonunda, Yenişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi sanığa, "görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini" gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis verdi.

Sanık, suç işleme kastının bulunmadığını ileri sürerek yerel mahkeme kararına itiraz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun şekilde yapıldığı, toplanan delillerin sanığın suçu işlediğini ortaya koyduğu belirtildi.

Söz konusu kararda yerel mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret edilerek, temyiz isteminin reddedildiği kaydedildi.

ETİKETLER
Yargıtay Bursa
Sıradaki Haber
1,8 milyon hacı adayı için büyük gün: Hac kurası yarın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:35
ABD'de listeria bakterisi salgını: 6 kişi öldü, 25 kişi hastaneye kaldırıldı
12:38
Aile Yılı'nda devlet himayesindeki 1201 çocuk sıcak yuvaya kavuştu
12:25
İsrail'de hapishanede Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran eski başsavcının cep telefonu aranıyor
12:19
Türk savunma sanayii Afrika’da vitrinde: BAMEX’25 başlıyor
12:14
İhracatta bir rekor daha
12:29
TDT Genel Sekreteri: 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyorum
Belevi Gölü, yaşanan kuraklık nedeniyle alarm veriyor
Belevi Gölü, yaşanan kuraklık nedeniyle alarm veriyor
FOTO FOKUS
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ