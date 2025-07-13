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Gündem
TRT Haber 13.07.2025 13:23

Antalya’da turizmde yeni bir zirve daha

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da turizmde yeni bir zirvenin daha geride bırakıldığını duyurdu. 12 Temmuz'da Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızdan toplam 100 bin 646 yabancı ziyaretçi giriş yaptı.

Antalya’da turizmde yeni bir zirve daha

Antalya turizmi, 2025 yılının Temmuz ayında önemli bir başarıya daha imza attı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu başarıyı sosyal medya hesabından açıkladı.

12 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızdan toplam 100 bin 646 yabancı ziyaretçi giriş yaptı.

"Antalya’mızın uluslararası cazibesi her geçen gün artıyor”

Bu veri, Son 5 yılın Temmuz aylarında kaydedilen en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti. 2024 yılı Ağustos ayında kırılan 102 bin 755 olan tüm zamanların rekoruna da önemli ölçüde yaklaşıldı.

 

"Antalya’mızın uluslararası alandaki cazibesi, güçlü turizm altyapısı ve sektörün kararlı iş birliği sayesinde her geçen gün daha da artıyor." diyen Bakan Ersoy, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalar, ülkemizin turizmde ulaştığı seviyeyi daha da ileriye taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, emeği geçen herkese teşekkür etti.


 

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