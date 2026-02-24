Puslu 0.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.02.2026 09:10

Antalya merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 gözaltı kararı

Antalya merkezli 8 ilde, hesaplarında 3 milyar 400 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edilen yasa dışı bahis şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı, 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 gözaltı kararı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet edenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, kentte yasa dışı bahis oynatılan 3 farklı ofis tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bu ofislerle bağlantılı olduğu değerlendirilen Antalya'da 56, diğer 7 ilde ise 16 olmak üzere toplam 72 şüphelinin yasa dışı bahis eylemlerine karıştığını belirledi. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde toplam 3 milyar 400 milyon liralık para trafiği olduğu ortaya çıkarıldı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması için Antalya merkezli 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında adreslerdeki arama ve şüphelileri gözaltına alma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ETİKETLER
Antalya Bahis
Sıradaki Haber
Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:20
Altının gramı 7 bin 303 liradan işlem görüyor
09:29
Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı
08:49
Facebook'un hiçbir zaman yayınlamadığı uygulama ortaya çıktı: Bell
08:41
Uçakları yere indiren dolandırıcılık: Eski DJ küresel havacılık krizi çıkardı
08:31
72 kaplan hastalıktan öldü, turistik parka soruşturma başlatıldı
08:28
ABD'de rekor kar yağışı: 5 binden fazla uçuş iptal edildi
NATO'nun denizaltı savunma harbi tatbikatı "Dynamic Manta 2026" başladı
NATO'nun denizaltı savunma harbi tatbikatı "Dynamic Manta 2026" başladı
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan araç pastaneye girip çıktı
Kontrolden çıkan araç pastaneye girip çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ