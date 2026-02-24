Antalya merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 gözaltı kararı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet edenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, kentte yasa dışı bahis oynatılan 3 farklı ofis tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bu ofislerle bağlantılı olduğu değerlendirilen Antalya'da 56, diğer 7 ilde ise 16 olmak üzere toplam 72 şüphelinin yasa dışı bahis eylemlerine karıştığını belirledi. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde toplam 3 milyar 400 milyon liralık para trafiği olduğu ortaya çıkarıldı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması için Antalya merkezli 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında adreslerdeki arama ve şüphelileri gözaltına alma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.