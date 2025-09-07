Az Bulutlu 19.2ºC Ankara
Gündem
AA 07.09.2025 17:19

Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan, tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen Arslan, Antalya'da teslim oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen aynı soruşturma kapsamında, "rüşvete aracılık ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında iş insanı F.A. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlker Arslan ile iş insanı F.A., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından dün yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır" ifadesine yer verilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Arslan ile "rüşvete aracılık ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında iş insanı F.A. hakkında gözaltı kararı vermişti.

Antalya
