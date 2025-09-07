Çok Bulutlu 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.09.2025 17:11

İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ilişkin asayiş ve trafik tedbirleri genelgesinin yayımlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin eğitimlerini huzur ve güven ortamı içinde sürdürebilmeleri için asayiş ve trafik tedbirlerine ilişkin yayımladıkları genelge ile okul servis araçları, şoförler ve rehber personellerine yönelik denetim faaliyetlerinin artırılacağını belirtti.

Okul giriş-çıkış saatlerinde okul önlerinde trafik ekiplerinin, yaya geçitleri ve hız kurallarına yönelik denetimlerini sıklaştıracağının altını çizen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Okul servis aracı şoförlerine, rehber personele, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik trafik konulu eğitimlere devam edilecek. Valilerimizin ve kaymakamlarımızın başkanlığında, ilgili paydaşların katılımıyla okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele, okul servis araçlarının çalışmaları ve karşılaşılabilecek sorunların çözümüne yönelik güvenlik toplantıları düzenlenecek.

Valilerimizin ve kaymakamlarımızın koordinesinde ayrıca öğrencilerimize yönelik kişisel güvenlik, suçtan korunma, siber güvenlik ve trafik konularında eğitimler verilecek."

"Okul çevrelerinde güvenlik kameralarının kurulmasına devam edilecek" 

Yerlikaya, okul yöneticilerine, öğretmenlere, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve velilere özellikle uyuşturucuyla mücadele konularında bilgilendirmelerin yapılacağını belirterek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Okul çevrelerinde güvenlik kameralarının kurulmasına devam edilecek ve internet kafe, oyun salonu ve benzeri iş yerlerine yönelik denetimler artırılacaktır. Yeni eğitim öğretim yılının aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve okul yöneticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Eğitim İçişleri Bakanlığı Denetim Trafik
Sıradaki Haber
Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye devlet politikasıdır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Filenin Sultanları"na tebrik mesajı
18:00
Londra'da yasaklı "Palestine Action" grubuna destek eyleminde 890 kişi gözaltına alındı
17:40
Kuraklıkla boğuşan İran'daki Urumiye Gölü tamamen kurudu
18:19
Filenin Sultanları dünya ikincisi
17:21
Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan adliyeye sevk edildi
17:10
İşgalci İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 kişi yaralandı
Isparta’da tarihi manastır gün yüzüne çıkıyor
Isparta’da tarihi manastır gün yüzüne çıkıyor
FOTO FOKUS
Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı
Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ