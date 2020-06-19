Fransız askeri yetkililer, "Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği"ni iddia etti.

Söz konusu iddialara ilişkin konuşan üst düzey bir Türk askeri yetkili, bu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. Yetkili, bu gerçek dışı iddianın ortaya atılmasının dostluk ve müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu, Fransa'nın NATO makamlarına bu iddialarını destekleyen herhangi somut bir kanıt da sunamadığını söyledi.

Türkiye'den Fransız iddialarına yanıt geldi. Askeri yetkililer, NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisinin taciz edildiği iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu belitti. Detayları @trthaber Bircan Barut Tekin aktardı. pic.twitter.com/WpZGjW3xv6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 18, 2020

Taciz edildiği iddia edilen Fransız harp gemisine, iddia edilen olay öncesine kendileri tarafından yakıt ikmali yapıldığının da dikkate alındığında, ithamın ne kadar yersiz ve maksatlı olduğunun açık olduğunu ifade eden yetkili, "Ayrıca anılan olay esnasında, Fransız harp gemisinin seyir emniyetini tehlikeye atacak şekilde yüksek süratli ve tehlikeli manevra yapmış olmasından söz edilmemesi de manidardır." dedi.

"Hiçbir surette radar ile izleme yapılmamıştır"

Frsansız gemisinin bu yakın ve tehlikeli manevrayı yaparken, ilave seyir güvenliği için Türk harp gemisi tarafından atış kontrol radarı üzerindeki kamerayla gözetlendiğini ancak hiçbir surette radar ile izleme yapılmadığını vurgulayan yetkili, gemi ve karargahtaki kayıtların incelendiğini, NATO makamlarıyla da gerekli belgelerin ve kayıtların paylaşıldığını söyledi. Yetkili, "Kasıtlı bir davranışta bulundular, üzüntü verici." dedi.

Türk denizcilere teşekkür

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda da söz konusu iddiaların gündeme geldiği öğrenilirken konuya ilişkin hazırlanan ve Türkiye'nin haklılığını kanıtlayan bilgi notunun NATO Karargahı'ndaki tüm sivil ve askeri yetkililere verildiği belirtildi.

Bir NATO yetkilisi, Fransız gemisiyle ilgili durumun kendilerine iletildiğini, ancak elektromanyetik kayıtlar sorgulandığında Fransızlardan cevap gelmediğini belirtti. Aynı yetkili tarafından Türk denizcilerinin olay sırasındaki profesyonel ve ihtiyatlı davranışından dolayı da teşekkür edildiği öğrenildi.

Öte yandan Fransa'nın izlediği bölgesel politikaların yarattığı açmazların sıkıntısı nedeniyle bu gibi suni ve asılsız konuları gündeme taşıdığı da konuşulanlar arasında yer aldı.